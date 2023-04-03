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    Данил Потапов - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Данил
    Отчество Игоревич
    Фамилия Потапов
    Команда Электрон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.04.2023 Был в запасе Электрон 0:3 Знамя Труда Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
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