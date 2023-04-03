Данил Потапов - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Данил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Потапов
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Данил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Потапов
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|Был в запасе
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур