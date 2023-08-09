Данил Аносов - статистика
#69 | Нападающий
|Имя
|Данил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Аносов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Норильск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Данил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Аносов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Норильск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 2005 (18 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2023
|61' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)