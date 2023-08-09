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    Данил Аносов - статистика

    #69 | Нападающий
    Имя Данил
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Аносов
    Команда Сочи
    Состав Молодежный
    Родной город Норильск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 февраля 2005 (18 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.08.2023 61' - 90' Оренбург 2:0 Сочи Россия. Кубок, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2023 61' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Сочи (Сочи)
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