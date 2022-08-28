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    Даниэль Васулин - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Васулин
    Команда Градец-Кралове
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 июня 1998 (24 года)
    Рост 195
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Градец-Кралове 14 3 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -90' Слован (Либерец) 2:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    79'
    23.10.2022 1' -82' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    65'
    15.10.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:1 Зброевка (Брно)
    88'
    08.10.2022 1' -74' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 4:1 Теплице (Теплице)
    01.10.2022 1' -90' Спарта (Прага) 2:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    13' 15'
    18.09.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Фастав (Злин)
    37'
    11.09.2022 1' -79' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    04.09.2022 1' -65' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Баник (Острава)
    31.08.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    42'
    28.08.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:0 Сигма (Оломоуц)
    22.08.2022 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    76'
    13.08.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:2 Виктория (Пльзень)
    07.08.2022 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    31.07.2022 1' -83' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:0 Славия (Прага)
    54'
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