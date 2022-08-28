Даниэль Васулин - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Васулин
|Команда
|Градец-Кралове
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 1998 (24 года)
|Рост
|195
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Васулин
|Команда
|Градец-Кралове
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 1998 (24 года)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Градец-Кралове
|14
|3
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|79'
|23.10.2022
|1' -82'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|65'
|15.10.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:1
|Зброевка (Брно)
|88'
|08.10.2022
|1' -74'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|01.10.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|2:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|13' 15'
|18.09.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Фастав (Злин)
|37'
|11.09.2022
|1' -79'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|04.09.2022
|1' -65'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Баник (Острава)
|31.08.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|42'
|28.08.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Сигма (Оломоуц)
|22.08.2022
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|76'
|13.08.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|07.08.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|31.07.2022
|1' -83'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Славия (Прага)
|54'