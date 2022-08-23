Даниэль Харви - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Харви
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1998 (24 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Харви
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милтон Кинс Донс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:3
|Лестер (Лестер)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|2:0
|Моркамб (Моркамб)
|23.08.2022
|1' -63'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)