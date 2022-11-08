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    Чукс Анеке - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Чукс
    Фамилия Анеке
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июля 1993 (29 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 63' -68' Чарльтон (Чарльтон) 1:0
    (4:3)п    		 Брайтон (Брайтон & Хов)
    08.11.2022 61' -90' Стивенидж (Стивэнейдж) 1:2
    (4:5)п    		 Чарльтон (Чарльтон)
    87'
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