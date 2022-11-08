Чукс Анеке - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Чукс
|Фамилия
|Анеке
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Чукс
|Фамилия
|Анеке
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|63' -68'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|08.11.2022
|61' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:2
(4:5)п
|Чарльтон (Чарльтон)
|87'