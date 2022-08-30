Бранислав Слука - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Бранислав
|Фамилия
|Слука
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жилина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Бранислав
|Фамилия
|Слука
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жилина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|8
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:2
|Зброевка (Брно)
|23.10.2022
|55' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|15.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|30'
|01.10.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|73'
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Сигма (Оломоуц)
|11.09.2022
|70' -90'
|Славия (Прага)
|6:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|82'
|03.09.2022
|1' -61'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|30.08.2022
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|84' 28'