Бора Айдынлык - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Бора
|Фамилия
|Айдынлык
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Майами
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 2005 (17 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Бора
|Фамилия
|Айдынлык
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Майами
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 2005 (17 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.03.2023
|62' - 90'
|Фенербахче
|2:2
|Зенит
|Товарищеские матчи, Март
|69'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч