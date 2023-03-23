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    Бора Айдынлык - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Бора
    Фамилия Айдынлык
    Команда Фенербахче
    Состав Молодежный
    Родной город Майами
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 2005 (17 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.03.2023 62' - 90' Фенербахче 2:2 Зенит Товарищеские матчи, Март
    69'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
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