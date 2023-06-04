Билли Оуэнс - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Билли
|Фамилия
|Оуэнс
|Команда
|Партик Тисл
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2003 (19 лет)
|Имя
|Билли
|Фамилия
|Оуэнс
|Команда
|Партик Тисл
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.06.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти
|
3:1
(5:4)п
|Партик Тисл
|Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи, ответный матч