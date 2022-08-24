Бен Стивенсон - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Стивенсон
|Команда
|Форест Грин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Стивенсон
|Команда
|Форест Грин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Форест Грин
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|1' -90'
|Форест Грин (Нейлсворт)
|0:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|66'