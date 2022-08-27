Бен Патон - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Патон
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Патон
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Росс Каунти
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Ливингстон (Ливингстон)
|02.01.2023
|83' -90'
|Абердин (Абердин)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|28.12.2022
|86' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|3:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|23.12.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|17.12.2022
|62' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|04.10.2022
|1' -46'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:5
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.10.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Абердин (Абердин)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|13.08.2022
|86' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.08.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:3
|Селтик (Глазго)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|Росс Каунти (Дингволл)