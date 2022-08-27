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    Бен Патон - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Бен
    Фамилия Патон
    Команда Росс Каунти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 2000 (22 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Росс Каунти 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Ливингстон (Ливингстон)
    02.01.2023 83' -90' Абердин (Абердин) 0:0 Росс Каунти (Дингволл)
    28.12.2022 86' -90' Данди Юнайтед (Данди) 3:0 Росс Каунти (Дингволл)
    23.12.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:1 Рейнджерс (Глазго)
    17.12.2022 62' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    04.10.2022 1' -46' Росс Каунти (Дингволл) 0:5 Мазервелл (Мазервелл)
    01.10.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Хиберниан (Эдинбург)
    17.09.2022 Был в запасе Сент-Джонстон (Перт) 0:0 Росс Каунти (Дингволл)
    03.09.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Абердин (Абердин)
    27.08.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 4:0 Росс Каунти (Дингволл)
    20.08.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:0 Килмарнок (Килмарнок)
    13.08.2022 86' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    06.08.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 1:3 Селтик (Глазго)
    30.07.2022 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 2:1 Росс Каунти (Дингволл)
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