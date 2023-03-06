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    Атаберк Дадакдениз - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Атаберк
    Фамилия Дадакдениз
    Команда Антальяспор
    Состав Основной
    Родной город Измир
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 августа 1999 (23 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Касымпаша 3:1 Антальяспор Турция. Суперлига, 24 тур
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