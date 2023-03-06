Атаберк Дадакдениз - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Атаберк
|Фамилия
|Дадакдениз
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Измир
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 августа 1999 (23 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Атаберк
|Фамилия
|Дадакдениз
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Измир
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 августа 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|Касымпаша
|3:1
|Антальяспор
|Турция. Суперлига, 24 тур