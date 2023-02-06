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    Артур Максецов - статистика

    #41 | Защитник
    Имя Артур
    Фамилия Максецов
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 апреля 2004 (18 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 Был в запасе Ростов 0:4 Краснодар Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:4 Краснодар (Краснодар)
    06.02.2023 72' -90' Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
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