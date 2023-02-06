Артур Максецов - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Максецов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Максецов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)
|06.02.2023
|72' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)