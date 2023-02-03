Артур Кусков - статистика
#54 | Защитник
|Имя
|Артур
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Кусков
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Петрозаводск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Артур
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Кусков
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Петрозаводск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.02.2023
|70' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|03.02.2023
|61' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Сочи (Сочи)