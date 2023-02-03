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    Артур Кусков - статистика

    #54 | Защитник
    Имя Артур
    Отчество Николаевич
    Фамилия Кусков
    Команда Сочи
    Состав Молодежный
    Родной город Петрозаводск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 февраля 2004 (19 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2023 Был в запасе Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 Был в запасе Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 70' -90' Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.02.2023 61' -90' Краснодар (Краснодар) 1:0 Сочи (Сочи)
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