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    Артур Кац - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Артур
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Кац
    Команда Нафтан
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 88' - 90' Нафтан 0:0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нафтан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 88' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:0 Минск (Минск)
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