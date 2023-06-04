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    Артту Летьенен - статистика

    #40 | Защитник
    Имя Артту
    Фамилия Летьенен
    Команда Сампдория
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 января 2004 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.06.2023 Был в запасе Наполи 2:0 Сампдория Италия. Серия А, 38 тур
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