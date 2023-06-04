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Артту Летьенен
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Артту Летьенен - статистика
#40 | Защитник
Имя
Артту
Фамилия
Летьенен
Команда
Сампдория
Состав
Молодежный
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
28 января 2004 (19 лет)
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дата
Минуты
Матч
Турнир
04.06.2023
Был в запасе
Наполи
2:0
Сампдория
Италия. Серия А, 38 тур
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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