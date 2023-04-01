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    Артем Дылевский - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Владимирович
    Фамилия Дылевский
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 1' - 90' Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    65' 47'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сморгонь 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2023 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    65' 47'
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