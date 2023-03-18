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    Артем Быков - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Быков
    Команда СКА-Хабаровск
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 августа 2004 (18 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.03.2023 Был в запасе Родина 2:0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 23 тур
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