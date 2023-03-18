Артем Быков - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Быков
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Артем
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Быков
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Был в запасе
|Родина
|2:0
|СКА-Хабаровск
|Россия. Первая лига, 23 тур