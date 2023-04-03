Ярослав Харланов - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Харланов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Харланов
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|1' - 90'
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч