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    Антон Даудс - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Антон
    Фамилия Даудс
    Команда Партик Тисл
    Состав Основной
    Родной город Эдинбург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.06.2023 Был в запасе Росс Каунти 3:1
    (5:4)п         		Партик Тисл Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи, ответный матч
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