Антон Даудс - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Даудс
|Команда
|Партик Тисл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Даудс
|Команда
|Партик Тисл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.06.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти
|
3:1
(5:4)п
|Партик Тисл
|Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи, ответный матч