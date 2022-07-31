Яннис Николау - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Николау
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бонн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Николау
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бонн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|1' -123'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|5:4
(6:5)п
|Герта (Берлин)
|40'