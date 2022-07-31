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    Яннис Николау - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Яннис
    Фамилия Николау
    Команда Айнтрахт
    Состав Основной
    Родной город Бонн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 июля 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2022 1' -123' Айнтрахт (Брауншвейг) 5:4
    (6:5)п    		 Герта (Берлин)
    40'
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