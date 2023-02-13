Ангелос Цингарас - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Ангелос
|Фамилия
|Цингарас
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 1999 (23 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Ангелос
|Фамилия
|Цингарас
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос
|0:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур