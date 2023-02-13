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    Ангелос Цингарас - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Ангелос
    Фамилия Цингарас
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 1999 (23 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Левадиакос 0:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 24 тур
    13.02.2023 Был в запасе Олимпиакос 6:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 22 тур
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