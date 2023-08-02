Андрей Сорокин - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Сорокин
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 апреля 2001 (22 года)
|Рост
|197
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Сорокин
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 апреля 2001 (22 года)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|1' -90'
|2DROTS (Москва)
|2:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)