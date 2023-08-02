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    Андрей Сорокин - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Сорокин
    Команда Сахалин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 апреля 2001 (22 года)
    Рост 197
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.08.2023 1' - 90' 2DROTS 2:0 Сахалин Россия. Кубок, 1/256 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сахалин 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2023 1' -90' 2DROTS (Москва) 2:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
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