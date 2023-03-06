Андрей Шерешков - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Шерешков
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Шерешков
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.03.2023
|1' - 90'
|Алания
|1:1
|Кубань
|Россия. Первая лига, 22 тур
|06.03.2023
|1' - 90'
|Кубань
|1:2
|Рубин
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.03.2023
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Кубань (Краснодар)
|06.03.2023
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Рубин (Казань)