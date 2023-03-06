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    Андрей Шерешков - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Андреевич
    Фамилия Шерешков
    Команда Кубань
    Состав Основной
    Родной город Братск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 января 2001 (22 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.03.2023 1' - 90' Алания 1:1 Кубань Россия. Первая лига, 22 тур
    06.03.2023 1' - 90' Кубань 1:2 Рубин Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.03.2023 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Кубань (Краснодар)
    06.03.2023 1' -90' Кубань (Краснодар) 1:2 Рубин (Казань)
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