Андрей Рум - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Рум
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лида
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Рум
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лида
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2023
|67' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:2
|Слуцк (Слуцк)