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    Андрей Рум - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Рум
    Команда Слуцк
    Состав Основной
    Родной город Лида
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 января 2002 (21 год)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.04.2023 67' - 90' Сморгонь 3:2 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слуцк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.04.2023 67' -90' Сморгонь (Сморгонь) 3:2 Слуцк (Слуцк)
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