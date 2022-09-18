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    Ян Сильны - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Ян
    Фамилия Сильны
    Команда Фастав
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 84' - 90' Пардубице 2:1 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 Был в запасе Фастав 2:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
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