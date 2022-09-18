Ян Сильны - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Сильны
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Сильны
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|84' - 90'
|Пардубице
|2:1
|Фастав
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Фастав
|2:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|12
|1
|2
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|84' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Фастав (Злин)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|1:1
|Баник (Острава)
|13.11.2022
|1' -58'
|Фастав (Злин)
|0:4
|Славия (Прага)
|05.11.2022
|1' -20'
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:2
|Фастав (Злин)
|29.10.2022
|38' -90'
|Фастав (Злин)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|22.10.2022
|1' -85'
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Фастав (Злин)
|38'
|16.10.2022
|1' -78'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|60'
|09.10.2022
|1' -80'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|38' 51'
|18.09.2022
|80' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Фастав (Злин)
|81'
|10.09.2022
|62' -90'
|Фастав (Злин)
|2:3
|Зброевка (Брно)
|82' 90'
|03.09.2022
|60' -90'
|Спарта (Прага)
|0:0
|Фастав (Злин)
|87'
|07.08.2022
|46' -90'
|Славия (Прага)
|4:1
|Фастав (Злин)
|30.07.2022
|63' -90'
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)