Ян Шейбал - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Шейбал
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пардубице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Шейбал
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пардубице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теплице
|8
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|1' -24'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|15.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|08.10.2022
|1' -40'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|02.10.2022
|1' -85'
|Теплице (Теплице)
|5:1
|Пардубице (Пардубице)
|41'
|17.09.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:2
|Теплице (Теплице)
|8'
|10.09.2022
|73' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Спарта (Прага)
|03.09.2022
|61' -90'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|31.08.2022
|81' -90'
|Славия (Прага)
|6:0
|Теплице (Теплице)