Алимхан Зайнивов - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Алимхан
|Отчество
|Магомедзагирович
|Фамилия
|Зайнивов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 2005 (18 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Алимхан
|Отчество
|Магомедзагирович
|Фамилия
|Зайнивов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 2005 (18 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2023
|85' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|Балтика (Калининград)