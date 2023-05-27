Алексей Усанов - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Усанов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тосно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2001 (22 года)
|Рост
|169
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Усанов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тосно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2001 (22 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2023
|1' -72'
|Торпедо (Москва)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)