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    Алексей Усанов - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Иванович
    Фамилия Усанов
    Команда Торпедо
    Состав Молодежный
    Родной город Тосно
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 2001 (22 года)
    Рост 169
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.05.2023 1' - 72' Торпедо 1:3 Оренбург Россия. Премьер-лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2023 1' -72' Торпедо (Москва) 1:3 Оренбург (Оренбург)
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