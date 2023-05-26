Алексей Матлах - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Матлах
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бобруйск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 2000 (23 года)
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Матлах
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бобруйск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2023
|46' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|7:3
|Белшина (Бобруйск)