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    Алексей Матлах - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Матлах
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Родной город Бобруйск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 марта 2000 (23 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2023 46' - 90' Шахтер 7:3 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белшина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2023 46' -90' Шахтер (Солигорск) 7:3 Белшина (Бобруйск)
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