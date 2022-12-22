Александрос Малис - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Александрос
|Фамилия
|Малис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агринио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Александрос
|Фамилия
|Малис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Агринио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 90'
|Панатинаикос
|2:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Панетоликос (Агринио)
|19.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|05.02.2023
|1' -46'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|28.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|72' 27'
|20.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|64' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|09.01.2023
|1' -70'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2023
|90' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|22.12.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)