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    Александрос Малис - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Александрос
    Фамилия Малис
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Родной город Агринио
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 марта 1997 (25 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' Панатинаикос 2:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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