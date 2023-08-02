Александр Тарасов - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Тарасов
|Команда
|Родина Медиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1989 (34 года)
|Имя
|Александр
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Тарасов
|Команда
|Родина Медиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1989 (34 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.08.2023
|90' - 90'
|Родина Медиа
|0:3
|Динамо Вг
|Россия. Кубок, 1/256 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина Медиа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|90' -90'
|Родина Медиа (Москва)
|0:3
|Динамо Вг (Вологда)