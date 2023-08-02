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    Александр Тарасов - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Иванович
    Фамилия Тарасов
    Команда Родина Медиа
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 апреля 1989 (34 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.08.2023 90' - 90' Родина Медиа 0:3 Динамо Вг Россия. Кубок, 1/256 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина Медиа 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2023 90' -90' Родина Медиа (Москва) 0:3 Динамо Вг (Вологда)
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