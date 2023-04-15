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    Александр Савицкий - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Савицкий
    Команда Гомель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 2004 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гомель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.04.2023 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Гомель (Гомель)
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