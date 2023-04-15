Александр Савицкий - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Савицкий
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 2004 (18 лет)
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Савицкий
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Гомель (Гомель)