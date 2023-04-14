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    Александр Нечаев - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Нечаев
    Команда Минск
    Состав Основной
    Родной город Брест
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 1' - 90' Нафтан 0:0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:0 Минск (Минск)
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