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    Александр Мухин - статистика

    #95 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Игоревич
    Фамилия Мухин
    Команда Химки
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 августа 2005 (17 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.07.2023 55' - 90' Тюмень 3:1 Химки Россия. Первая лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.07.2023 55' -90' Тюмень (Тюмень) 3:1 Химки (Химки)
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