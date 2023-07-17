Александр Мухин - статистика
#95 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Мухин
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 2005 (17 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Александр
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Мухин
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 2005 (17 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.07.2023
|55' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|3:1
|Химки (Химки)