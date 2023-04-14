Александр Фукс - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Фукс
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Фукс
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|78' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)