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    Александр Францев - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Витальевич
    Фамилия Францев
    Команда Нафтан
    Состав Основной
    Родной город Новополоцк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 1' - 90' Нафтан 0:0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нафтан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:0 Минск (Минск)
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