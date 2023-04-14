Александр Францев - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Францев
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новополоцк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Александр
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Францев
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новополоцк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)