Алекс Робертсон - статистика
#93 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Робертсон
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Данди
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Робертсон
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Данди
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.02.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг
|1:1
|Манчестер Сити
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч