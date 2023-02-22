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    Алекс Робертсон - статистика

    #93 | Полузащитник
    Имя Алекс
    Фамилия Робертсон
    Команда Манчестер Сити
    Состав Молодежный
    Родной город Данди
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    22.02.2023 Был в запасе РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
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