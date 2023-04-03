Альберт Хабиров - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Альберт
|Отчество
|Римзилевич
|Фамилия
|Хабиров
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Альберт
|Отчество
|Римзилевич
|Фамилия
|Хабиров
|Команда
|Электрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.04.2023
|1' - 60'
|Электрон
|0:3
|Знамя Труда
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч