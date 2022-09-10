Якуб Урбанец - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Урбанец
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Урбанец
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|46' - 90'
|Спарта
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Теплице
|1:1
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 83'
|Фастав
|2:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теплице
|16
|5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|46' -90'
|Спарта (Прага)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|26.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|18.02.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|1:1
|Славия (Прага)
|11.02.2023
|1' -83'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|04.02.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:5
|Баник (Острава)
|28.01.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|12.11.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|61'
|06.11.2022
|60' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|30.10.2022
|90' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Сигма (Оломоуц)
|10.09.2022
|1' -73'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Спарта (Прага)
|03.09.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|8'
|31.08.2022
|1' -69'
|Славия (Прага)
|6:0
|Теплице (Теплице)
|27.08.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Фастав (Злин)
|20.08.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|06.08.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|43'
|30.07.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Виктория (Пльзень)
|23' 47' 90'