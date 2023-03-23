Ахмет Айдын - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Ахмет
|Фамилия
|Айдын
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 2005 (17 лет)
|Имя
|Ахмет
|Фамилия
|Айдын
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 2005 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.03.2023
|1' - 90'
|Фенербахче
|2:2
|Зенит
|Товарищеские матчи, Март
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч