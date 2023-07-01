Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агададаш Салянский - статистика

    #94 | Нападающий
    Имя Агададаш
    Фамилия Салянский
    Команда Нефтчи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июня 2004 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.07.2023 Был в запасе Зенит 3:1 Нефтчи Кубок PARI Премьер, 1 тур
    • Читайте нас: 