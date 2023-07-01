×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Кубок PARI Премьер
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Нефтчи
Агададаш Салянский
Главные новости
18:21
«Динамо» продало «Болонье» половину прав на Моро
18:12
Фото
Собослай перешел в «Ливерпуль» за 70 миллионов
18:03
В «Интере» раскрыли зарплату Месси
17:24
Червиченко – о Бонгонда в «Спартаке» за 10 миллионов: «Они любят раздавать деньги направо и налево»
1
17:03
Актер Тактаров: «Никогда не взял бы Зинченко к себе в команду»
3
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
18:24
Габигол потребовал у «Спартака» зарплату 5,5 миллиона в год – трансфер исключен
17:42
«Аль-Хиляль» предложил Бернарду Силве 80 миллионов в год
17:32
Мостовой рассказал о съемках в «Содержанках» и дружбе с актером Ефремовым
17:17
Круговой прокомментировал интерес «Карагюмрюка»
17:11
Кудряшов – после ухода из «Антальяспора»: «Заканчивать карьеру не собираюсь, вам придется меня еще потерпеть»
1
16:44
Спартаковец Мозес отреагировал на конец карьеры Фабрегаса – они вместе играли
16:36
Детский тренер Дзюбы назвал качества Артема, которые помогут ему в тренерской карьере
16:17
Фото
Робби Кин получил работу в Израиле
16:06
Брозович опубликовал изображение цирка на фоне переговоров с «Аль-Насром»
15:56
Круговой – о новичке «Зенита»: «Педриньо называть не дадут, я спрашивал»
6
15:46
Салуквадзе назвал топ-клубы, в которых видит Хвичу
15:29
«Не выполним – разойдемся»: Личка назвал задачу «Динамо» на сезон
15:23
Неймар вернется в «Барселону», если «ПСЖ» возьмет на себя основную часть его зарплаты
15:12
«Аталанта» подпишет бывшего защитника «Арсенала»
1
14:50
Колосков назвал единственного российского тренера, готового покорять Европу
3
14:42
Видео
«Как я люблю все это»: Кушанашвили восхитился женой главы Медиалиги
1
14:37
Круговой сравнил Кубок PARI Премьер с Лигой Европы
1
14:05
Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Бонгонда из «Кадиса»
8
13:58
Личка – об отношении в Чехии к работе в России: «Сам решаю, что мне делать, это моя жизнь»
3
13:37
Шевченко: «Россиян и белорусов не должно быть на международных турнирах»
17
13:35
Блоги
Кто такой новичок «Урала» Кики: он приехал в Россию, хотя на него претендовал английский клуб
13:31
Фото
Тарасов сфотографировался в постели с трофеем Медиалиги: «Сегодня мы с женой были не одни»
6
13:17
На стадионе «Шинника» случился пожар – арена принимала еврокубки и финал Кубка России
13:04
Личка – о свадьбе Тюкавина в 20 лет: «Он что, дурак?»
3
13:00
Лайв
Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты
16
12:55
Фото
ЦСКА отдал защитника в аренду «Акрону»
1
12:43
Видео
Личке вручили розовый свитер с логотипом «Динамо»
3
12:37
Фото
Трехкратный чемпион России возглавил «Велес»
2
Все новости
2
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Главная
Нефтчи
Агададаш Салянский
Статистика
Агададаш Салянский - статистика
#94 | Нападающий
Имя
Агададаш
Фамилия
Салянский
Команда
Нефтчи
Состав
Молодежный
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
19 июня 2004 (19 лет)
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дата
Минуты
Матч
Турнир
01.07.2023
Был в запасе
Зенит
3:1
Нефтчи
Кубок PARI Премьер, 1 тур
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение