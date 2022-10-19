Афиз Арему - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Афиз
|Фамилия
|Арему
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1999 (23 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Афиз
|Фамилия
|Арему
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Паули
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -96'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Санкт-Паули (Гамбург)
|79'