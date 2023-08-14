Абдулла Саид - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Саид
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Саид
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.08.2023
|85' - 90'
|Аль-Шабаб
|1:1
|Аль-Охдуд
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Шабаб
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2023
|85' -90'
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|1:1
|Аль-Охдуд (Наджран)