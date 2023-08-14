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    Абдулла Аль-Джаваи - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Абдулла
    Фамилия Аль-Джаваи
    Команда Аль-Шабаб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 марта 1996 (27 лет)
    Рост 167
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.08.2023 1' - 85' Аль-Шабаб 1:1 Аль-Охдуд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Шабаб 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2023 1' -85' Аль-Шабаб (Эр-Рияд) 1:1 Аль-Охдуд (Наджран)
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