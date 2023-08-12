Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Виктория - Вердер
Виктория - Вердер: обзор матча 12 августа 2023
Виктория
12.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 2
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Виктория - Вердер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
- : -
05.12.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Новости команд
Все
Виктория
Вердер
«Вердер» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:20
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
26 ноября
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Кубок Германии. «Бавария» забила пять голов «Виктории»
2022.09.01 00:18
«Вердер» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:20
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
26 ноября
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+