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Расписание матчей
Велес Сарсфилд - Универсидад Католика
Велес Сарсфилд - Универсидад Католика: обзор матча 04 марта 2011
Велес Сарсфилд
04.03.2011, пятница, 02:15
Кубок Либертадорес, 2 тур
3 : 4
Завершен
Универсидад Католика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Велес Сарсфилд - Универсидад Католика
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
- : -
23.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 12 тур
Ланус
2 : 0
12.10.2026
Велес Сарсфилд
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
- : -
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Универсидад Католика
3 : 0
08.11.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 26 тур
Универсидад Католика
1 : 0
01.11.2026
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад Католика
1 : 1
29.10.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 25 тур
Унион Ла Калера
3 : 1
25.10.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 23 тур
Палестино
2 : 3
13.09.2026
Универсидад Католика
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Велес Сарсфилд
Универсидад Католика
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