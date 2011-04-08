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Расписание матчей
Универсидад Католика - Велес Сарсфилд
Универсидад Католика - Велес Сарсфилд: обзор матча 08 апреля 2011
Универсидад Католика
08.04.2011, пятница, 05:15
Кубок Либертадорес, 5 тур
0 : 0
Завершен
Велес Сарсфилд
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Универсидад Католика - Велес Сарсфилд
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0
Матчи команд
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
- : -
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
1 : 2
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 0
23.10.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Барселона Г
1 : 1
19.10.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Универсидад Католика
0 : 1
11.10.2026
Макара
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
- : -
23.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 12 тур
Ланус
2 : 0
12.10.2026
Велес Сарсфилд
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Универсидад Католика
Велес Сарсфилд
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
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1
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5
«Форталеза» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.12 09:17
ЦСКА интересуется 6-миллионным вингером из Аргентины
2025.08.02 18:59
ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году
2018.12.02 10:37
13
Семин: «Знаю, что Марипан очень хороший игрок»
2017.02.20 20:18
Чилийский клуб отверг предложение «Локомотива» по Марипану
2017.02.20 19:06
1
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
ЦСКА узнал цену на аргентинского вингера Каррисо
2025.09.02 22:55
5
«Форталеза» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.12 09:17
ЦСКА интересуется 6-миллионным вингером из Аргентины
2025.08.02 18:59
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