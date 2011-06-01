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Расписание матчей
Украина - Узбекистан
Украина - Узбекистан: обзор матча 01 июня 2011
Украина
01.06.2011, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Узбекистан
55'
А. Тимощук
61'
А. Воронин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Узбекистан
Замена
С. Кравченко
️️️️
А. Тимощук
Замена
М. Каримов
️️️️
С. Андреев
Замена
А. Филипосян
️️️️
И. Тухтахуджаев
Травма
И. Тухтахуджаев
Замена
Л. Тураев
️️️️
М. Шацких
Замена
С. Назаренко
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
В. Шевчук
ГОЛ! 2:0!
А. Воронин
Замена
А. Раджабов
️️️️
С. Джураев
Замена
В. Карпенко
️️️️
А. Шадрин
Замена
Е. Селезнев
️️️️
М. Девич
ГОЛ! 1:0!
А. Тимощук
Пас отдал
О. Гусев
Замена
Н. Отакузиев
️️️️
М. Бикмаев
Замена
Д. Кожанов
️️️️
Д. Олейник
Замена
Р. Ротань
️️️️
А. Милевский
Замена
А. Воронин
️️️️
А. Шевченко
Травма
А. Шевченко
Желтая карточка
Ш. Муллажанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
23
Андрей Дикань
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
9
Олег Гусев
ЛП
21
Денис Олейник
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ЦП
7
Андрей Шевченко
(К)
АП
15
Артем Милевский
ЦФ
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мальдера
Узбекистан
0
Игнатий Нестеров
ВР
0
Станислав Андреев
ЛЗ
0
Сахоб Джураев
ЛЗ
20
Ислом Тухтахуджаев
ЦЗ
0
Шавкат Муллажанов
ЦЗ
0
Азизбек Хайдаров
ПЗ
0
Александр Шадрин
ЛП
0
Одил Ахмедов
(К)
ЦП
0
Санжар Турсунов
АП
0
Марат Бикмаев
ЦФ
0
Максим Шацких
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Украина
0
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
0
Игорь Худобяк
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
18
Сергей Кравченко
ЦП
0
Денис Кожанов
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Андрей Воронин
ЦФ
Узбекистан
0
Темур Джураев
ВР
0
Максуд Каримов
ЦЗ
0
Артем Филипосян
ЦЗ
6
Лутфулла Тураев
ЦЗ
0
Виктор Карпенко
ЦП
0
Носирбек Отакузиев
ЦФ
0
Анвар Раджабов
ЦФ
4-2-2-2
23
Дикань
13
Шевчук
3
Хачериди
5
Кучер
17
Федецкий
9
Гусев
4
Тимощук
21
Олейник
7
Шевченко
22
Девич
15
Милевский
3-2-2-1-2
0
Нестеров
0
Андреев
20
Тухтахуджаев
0
Муллажанов
0
Хайдаров
0
Джураев
0
Ахмедов
0
Шадрин
0
Турсунов
0
Шацких
0
Бикмаев
9
Гусев
18
Назаренко
18
Назаренко
9
Гусев
15
Милевский
14
Ротань
14
Ротань
15
Милевский
4
Тимощук
18
Кравченко
18
Кравченко
4
Тимощук
21
Олейник
0
Кожанов
0
Кожанов
21
Олейник
22
Девич
11
Селезнев
11
Селезнев
22
Девич
7
Шевченко
10
Воронин
10
Воронин
7
Шевченко
0
Шадрин
0
Карпенко
0
Карпенко
0
Шадрин
0
Андреев
0
Каримов
0
Каримов
0
Андреев
20
Тухтахуджаев
0
Филипосян
0
Филипосян
20
Тухтахуджаев
0
Шацких
6
Тураев
6
Тураев
0
Шацких
0
Бикмаев
0
Отакузиев
0
Отакузиев
0
Бикмаев
0
Джураев
0
Раджабов
0
Раджабов
0
Джураев
Остались в запасе
Украина
Узбекистан
0
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
0
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Андреа Мальдера
0
Темур Джураев
ВР
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
0
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
0
Игорь Худобяк
ЦП
Остались в запасе
0
Темур Джураев
ВР
Главный тренер
Андреа Мальдера
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча Украина - Узбекистан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Португалия
5 : 0
23.06.2026
Узбекистан
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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