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Расписание матчей
Удинезе - Вердер
Удинезе - Вердер: обзор матча 16 апреля 2009
Удинезе
16.04.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/4 финала
3 : 3
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Удинезе - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
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Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
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0 : 3
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Вердер
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22.11.2026
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24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
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