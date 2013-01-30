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Расписание матчей
Тромсе - Видзев
Тромсе - Видзев: обзор матча 30 января 2013
Тромсе
30.01.2013, среда, 19:00
Copa del Sol, группа A
1 : 2
Завершен
Видзев
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